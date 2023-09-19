记者9月17日从国家文物局获悉，在沙特阿拉伯利雅得举行的联合国教科文组织第45届世界遗产大会通过决议，将“普洱景迈山古茶林文化景观”列入《世界遗产名录》。这是全球首个茶主题世界文化遗产。

中国の国家文物局が9月17日に明らかにしたところによると、サウジアラビアのリヤドで開催中の国連教育科学文化機関（ユネスコ）の第45回世界遺産委員会において、中国雲南省の「普洱（プーアル）の景邁山古茶林の文化景観」の世界遺産申請プロジェクトが審議を通過し、正式に世界自然遺産として登録された。

“普洱景迈山古茶林文化景观”位于云南省普洱市澜沧拉祜族自治县，是公元10世纪以来，布朗族先民发现和认识野生茶树，利用森林生态系统，与傣族等世居民族一起，探索出“林下茶”种植技术，历经千年的保护与发展，形成林茶共生、人地和谐的独特文化景观。

「普洱の景邁山古茶林の文化景観」は雲南省普洱市瀾滄拉祜（ラフ）族自治県にある。10世紀に布朗（プーラン）族の祖先が野生の茶樹を発見し、森林の生態システムを利用して、傣（タイ）族を始めとする複数の少数民族と共に、「林下茶」の栽培技術を模索し、千年にわたる保護と発展を経て、林と茶樹栽培の共生、人と自然の調和の取れた独特な文化景観を形成してきた。

至此，我国世界遗产数量达到57项，其中文化遗产39项、自然遗产14项、自然与文化双遗产4项。

今回の登録成功により、中国の世界遺産登録件数は、文化遺産39件、自然遺産14件、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えた複合遺産4件の合わせて57件となった。