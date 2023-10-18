据统计，截至第134届广交会开展首日17时，来自201个国家和地区超过5万名境外采购商到会，比上届大幅增长，这其中来自“一带一路”共建国家的采购商增长幅度最大。

統計データによると、第134回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の開幕初日となった15日の午後5時の時点で、201ヶ国・地域から5万人を上回る海外バイヤーが来場した。この数値は、前回を大幅に上回っており、そのうち 「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国からのバイヤー数の増加が最も著しかった。

本届广交会于10月15日至11月4日分三期举办。第一期重点以先进制造业为支撑，其中家用电器展区备受采购商关注。不少企业将自己的新产品、新技术带来广交会，向世界展示中国制造的实力。

今年の広州交易会は10月15日から11月4日まで、三期に分けて開催される。第一期は先端製造業に重点が置かれており、その中では家電製品展示エリアがバイヤーの注目を集めている。多くの企業が、自社の新製品や新技術を展示し、「中国製造」の実力を世界に誇示していた。

在新能源汽车展区，参展商与采购商热切洽谈，境外采购商表现出对中国新能源汽车的喜爱。一企业推出的新款车型在广交会上首发亮相，吸引不少客商咨询，企业相关负责人介绍，智能化和性价比是这款车型的亮点。除了贸易出口，今后企业还将通过海外建厂等方式推动“品牌出海”。

新エネルギー車展示エリアでは、出展企業とバイヤーの間で熱心な商談が展開されており、海外バイヤーが中国製新エネルギー車に興味を示していた。あるメーカーが初めて発表した新型車には、関心を寄せた多くのバイヤーから問い合わせが入った。メーカー担当者は、「スマート化と高いコストパフォーマンスが、この新車の特徴となっている。今後は、輸出だけにとどまらず、海外での工場建設などの方法で『ブランドの海外進出』を推し進めていきたい」としている。