10月17日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国中车旗下中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“中车长客”）与塞尔维亚建设、交通和基础设施部正式签署了塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，这是中国高端轨道交通装备“走出去”的重大突破。

17日、第3回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムの会期中に、中国中車傘下の中車長春軌道客車股份有限公司（中車長客）は、セルビア国建設・運輸・インフラ省と正式にセルビア高速列車調達ビジネス契約を交わした。これは中国の先端鉄道交通設備の海外進出の重要なブレイクスルーだ。

此次签约列车为动力分散型电力动车组，包括20辆（5列）高速动车组，车辆采用4辆编组（2动2拖），最高运营时速200公里，计划将于2025年投入使用。

今回契約された列車は動力分散型電車で、20両（5本）の高速列車が含まれる。列車は4両編成（動力車2両、付随車2両）で、最高営業速度は200km/h、2025年の使用開始を予定。

中车长客股份公司国家轨道客车工程研究中心副主任王成涛告诉记者，此次签约的高速动车组是基于技术成熟、安全可靠的技术平台，根据欧洲互联互通技术规范（TSI）和欧洲技术标准，以及匈塞铁路具体需求，为匈塞铁路量身打造的电动车组，具有更智能、更绿色、更舒适等特点，依据欧洲行业标准，这也是中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲。

中車長客国家鉄道客車工学研究センターの王成涛副センター長は、「今回契約された高速列車は、技術が成熟し、安全で信頼性の高い技術プラットフォームをベースに、欧州鉄道の統一規格「TSI」、欧州技術基準、ハンガリー・セルビア鉄道の具体的な需要に基づき同鉄道向けにカスタマイズされた電車で、よりスマート、よりグリーン、より快適といった特徴を持ち、欧州の業界基準に合わせている。これは中国の時速200km以上の高速列車初の欧州輸出でもある」と説明した。

匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目，线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，匈牙利境内长158.6公里。该项目投入运营后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时。

ハンガリー・セルビア鉄道は中国と中東欧諸国の「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設を象徴するプロジェクトだ。線路の総延長は341.7kmで、うちセルビア区間は183.1km、ハンガリー区間は158.6km。同プロジェクトの営業開始後、ハンガリー・セルビア両国の首都間の移動時間が8時間から3時間に短縮される。