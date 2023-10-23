“不会飞的猪，只是一只普通的猪。”宫崎骏经典动画《红猪》将于11月17日登陆全国艺联专线。

「飛ばねぇ豚はただの豚だ」。宮崎駿監督の名作アニメーション映画「紅の豚」が11月17日から中国の全国芸術電影放映聯盟の提携映画館で上映される。

动画电影《红猪》改编自宫崎骏导演的漫画《飞行艇时代》，主人公波鲁克驾驶着红色的飞艇，以疯狂的空贼为对手赚取奖金。波鲁克原是一名王牌飞行员，因诅咒而变成猪的样子，故事便围绕波鲁克和他周围的人物展开。该片于1992年在日本上映。

アニメ映画「紅の豚」は宮崎監督の漫画「飛行艇時代」を原作としており、その主人公は真っ赤な飛行艇に乗り、暴れまわる空賊相手に賞金稼ぎをする豚のポルコ・ロッソ。彼は呪いにより豚の姿になった凄腕の飛行機乗りだった。ストーリーはポルコ・ロッソと彼を取り巻く人々を中心に展開していく。日本では1992年に公開された。