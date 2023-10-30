10月26日0时5分，随着G55302次列车从天津西站开出，津兴城际铁路开始按图行车试验，这是运行试验中最后一个环节，也是线路正式开通运营前最后一个测试项目。津兴城际铁路进入开通运营最后倒计时。

今月26日0時5分、列車G55302号が天津西駅から出発し、天津市と北京市の大興国際空港を結ぶ「津興都市間鉄道」のダイヤに基づく試験運行が始まった。これは試験運行の最終段階で、同鉄道が正式に開通する前の最後のテスト項目でもある。津興都市間鉄道は開通に向けたカウントダウンに入った。

津兴城际铁路全长100.79公里，设计时速为250公里。共设天津西站、胜芳站、安次站、永清东站、固安东站和大兴机场站6座车站。

津興都市間鉄道は全長100.79キロ、設計時速は250キロ。天津西駅、勝芳駅、安次駅、永清東駅、固安東駅、大興空港駅の6駅が設置されている。

津兴城际铁路是贯彻落实京津冀协同发展战略的标志性工程，开通运营后，沿途各市区县将形成半小时交通圈，对促进京津冀地区交通一体化和区域经济社会协调发展产生深远影响。

同鉄道は、北京市・天津市・河北省の協同発展戦略におけるシンボルプロジェクトで、開通後、沿線の各市・区・県が「30分交通圏」を形成し、北京市・天津市・河北省の交通一体化や地域経済・社会の協調発展促進に大きな影響を与えると期待されている。