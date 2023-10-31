10月29日，第九届全国饭店业职业技能竞赛火锅专项赛全国决赛暨首届全国火锅料理职业技能大赛在“中国火锅之都”重庆举行，来自全国13个省市的80名选手进入决赛，一争高下。记者在活动现场看到，参赛选手们争分夺秒熬制着火锅底料，气氛热烈，浓郁的火锅香味在现场弥漫开来。

「第9回全国ホテル業職業技能競技大会火鍋部門全国決勝大会・第1回全国火鍋料理職業技能大会」が10月29日、「中国火鍋の都」重慶市で開催され、全国13省・直轄市から決勝に進出した80人の出場者が、火鍋料理の腕を競い合った。会場では、出場者たちが1分1秒を争って火鍋のベースになるスープを調理し、熱気あふれるムードのなか、濃厚な火鍋の香りが会場全体に広がっていた。

据了解，参赛选手需现场完成四个实操技术操作流程展示，即麻辣火锅底料炒制、火锅特色清汤汤底制作、创意蘸碟制作、菜品摆盘四个作品，最终以红汤锅底和清汤锅底结合的鸳鸯锅底1个、蘸碟2种、宴席菜品3个的作品方式呈现。

出場者には、「麻辣火鍋スープの調理」、「火鍋の特製透明スープの調理」、「独創的なつけダレの調理」、「料理の盛り付け」という4つの技術を実演し、それぞれの作品を完成させることが求められた。最終的には、麻辣火鍋スープと辛くない透明スープを半分ずつ鍋に注いだ火鍋スープ1種類、つけダレ2種類、宴席料理3品によって評価が行われた。