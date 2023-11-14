2023杭州国际人才交流与项目合作大会12日开幕。2022年度“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”(下称“魅力中国城市”)主题活动成果——中国城市外籍人才吸引力指数在会上发布，北京、上海、广州、杭州、深圳位列吸引力指数排名前五位。

杭州国際人材交流・プロジェクト協力大会2023が12日に開幕した。2022年度「魅力ある中国-外国籍人材が最も魅力的に感じる中国の都市」テーマイベントの成果として、中国都市外国籍人材魅力指数が発表され、ベスト5には北京、上海、広州、杭州、深センが並んだ。

此次活动共筛选了42个样本城市，累计回收有效问卷6095份。根据结果显示，北京、上海、广州、杭州、深圳、苏州、青岛、南京、成都、重庆、厦门、常州、长沙、济南、西安、宁波、昆明、长春、武汉、佛山位列2022年度中国城市外籍人才吸引力指数排名前二十位。

このイベントでは42のサンプル都市を選び、調査での有効回答6095件を回収した。その結果によると、22年度の中国都市外国籍人材魅力指数の上位20位には上から順に、北京、上海、広州、杭州、深セン、蘇州、青島、南京、成都、重慶、厦門（アモイ）、常州、長沙、済南、西安、寧波、昆明、長春、武漢、仏山が並んだ。

整体来看，城市的外籍人才吸引力指数与其经济发展水平、创新创业环境呈正相关。前二十位的城市主要分布在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等国家战略区域，高度契合中国世界重要人才中心和创新高地战略布局；东部、沿海地区城市一直受到外籍人才青睐，吸引力稳定位居前列；中西部地区城市日益受到外籍人才关注，成都、重庆首次共同进入前十。

全体として言えるのは、都市の外国籍人材魅力指数はその都市の経済発展レベルやイノベーション・起業環境と正の相関関係にあるということだ。上位20都市は主に北京・天津・河北、長江デルタ、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市圏）、成渝（成都・重慶）地区などの国家戦略に関わる地域にあり、中国の世界的に重要な人材中心地およびイノベーション先進地の戦略的展開と極めて符合している。東部地域と沿海地域の都市はこれまでずっと外国籍人材に人気があり、魅力のランキングでは上位で安定している。中部・西部地域の都市は日増しに外国籍人材の注目が高まり、成都と重慶が初めてベスト10入りした。