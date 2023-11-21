据国家移民管理局微信公众号消息，自2023年11月17日起，我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策。至此，中国72/144小时过境免签政策适用国家范围增至54国。

中国国家移民管理局の微信(WeChat)公式アカウントによると、今月17日から、中国はノルウェー人を対象とした72/144時間のビザなし通過政策（トランジットビザ）実施が始まった。これにより、中国の同政策対象国は54ヶ国に増加した。

目前，中国长沙、哈尔滨、桂林等3个城市实施72小时过境免签政策，北京、天津、石家庄、秦皇岛、上海、南京、杭州、宁波、广州、深圳、揭阳、沈阳、大连、青岛、重庆、成都、西安、厦门、武汉、昆明等20个城市实施144小时过境免签政策。54国公民凭有效国际旅行证件和限定时间内确定日期及座位的联程客票过境上述城市前往第三国(地区)，可免办签证在规定区域内停留不超过72小时或144小时，停留期间，可从事旅游和临时商务访问等短期活动。

現時点で、72時間のビザなし通過政策が実施されている中国の都市は長沙、哈爾浜(ハルビン)、桂林の3都市、144時間のビザなし通過政策が実施されている都市は北京、天津、石家庄、秦皇島、上海、南京、杭州、寧波、広州、深セン、揭陽、瀋陽、大連、青島、重慶、成都、西安、厦門(アモイ)、武漢、昆明の20都市となっている。54ヶ国の国民は、有効期限内のパスポートとトランジットビザ期限内の搭乗日と座席を指定した第三国・地域への乗り継ぎ航空券または関連証明書類を提示すれば、ノービザで規定の地域内に72時間、または144時間滞在し、観光や短期ビジネスを行うことができる。

据介绍，中国自2013年1月实施72/144小时过境免签政策以来，已有50余万人次外国人享受该政策便利。

中国が2013年1月から72/144時間のビザなし通過政策を実施して以来、これまでに、外国人50万人以上が利用してきた。