第1回中国サプライチェーン博覧会、55の国・地域から出展

中国国際貿易促進委員会は21日、第1回中国国際サプライチェーン促進博覧会の準備状況に関する記者会見を開いた。

同委員会展覧部の鄔勝栄部長は記者会見で、「第1回サプライチェーン博覧会は、国内外の出展業者の交流・商談、互恵協力、ウィンウィンの促進のため、専門的で権威あるグローバルな場を構築する。海外の出展業者が占める割合は26％で、55の国・地域からフォーチュン・グローバル500企業とグローバルサプライチェーンのリーディングカンパニーが出展する。うち米国と欧州の企業が最も目立ち、海外出展業者全体の36％を占める。南アフリカ、カナダ、日本、ベトナム、アフリカ連合諸国、ポルトガル語圏諸国、ラテンアメリカ及びカリブ海地域諸国なども国別及び地域別の展示ブースで出展する」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年11月22日