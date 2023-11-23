中国1-10月の新設外資系企業は前年同期比32.1％増の4万1947社

商务部17日发布数据显示，2023年1-10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%；实际使用外资金额9870.1亿元人民币，同比下降9.4%。

中国商務部（商務省）が17日に発表した統計によると、今年1-10月に中国に新設された外資系企業は前年同期比32.１％増の4万1947社に達した。実行ベースの外資導入額は同9.4％減の9870億1000万元となった。

从行业看，制造业实际使用外资金额2834.4亿元人民币，增长1.9%，其中高技术制造业实际使用外资增长9.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。服务业实际使用外资金额6721.0亿元人民币，下降15.9%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长30.0%和15.9%。

業種別では製造業が2834億4000万元で1.9％増加、このうちハイテク製造業は9.5％増加した。医療機器製造業は34.6％増加、電子・通信機器製造業は14.8％増加した。サービス業は6721億元で15.9％減少した。建設業は30％増加、研究開発・設計サービス業は15.9％増加した。

从来源地看，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%、33.0%（含通过自由港投资数据）。

自由港を通じた投資を含め、対中投資の増加率が高かった国は順にカナダ（110.3％）、英国（94.6％）、フランス（90％）、スイス（66.1％）、オランダ（33％）だった。