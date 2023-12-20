据近日在京举行的全国翻译资格（水平）考试（China Accreditation Test for Translators and Interpreters -- CATTI）二十周年座谈，截至目前，全国翻译资格考试累计报名近220万人次，近24万人次通过考试，已成为我国一项重要的职业资格考试。

北京で先ごろ開催された全国翻訳・通訳資格試験（China Accreditation Test for Translators and Interpreters -- CATTI）20周年を記念する座談会において、現在までに同試験の受験者数は延べ220万人近くで、合格者は24万人近くに達しており、中国で重要な職業資格試験となっていることが明らかにされた。

中国外文局翻译院院长黄玉龙介绍，全国翻译资格考试作为国家级翻译人才评价考试，二十年来紧密结合国际传播工作实际，准确把握翻译人才评价方向、目标和要求，打造了翻译人才评价国家标准，促进了国家翻译人才队伍建设，推动了翻译教育与翻译行业管理协同发展。

中国外文局翻訳院の黄玉龍院長によると、国家級の翻訳・通訳人材評価試験であるCATTIはここ20年、グローバルコミュニケーション事業の実際のニーズをしっかり結び付け、翻訳・通訳人材の評価の方向性、目標、要求を正確に見定め、翻訳・通訳人材評価国家基準を構築し、国家翻訳・通訳人材チームビルディングを促進するほか、翻訳・通訳教育とその業界管理の協同発展を促進してきた。

全国翻译资格考试是一项国家级职业资格考试，已纳入国家职业资格证书制度，是一项在中国实行的、统一的、面向全社会的翻译专业资格（水平）认证，是对参试人员口译或笔译方面双语互译能力和水平的评价与认定。

CATTIは国家級職業資格試験で、国家職業資格証書制度に組み込まれており、中国で社会全体を対象として統一して実施され、翻訳・通訳を専門とする人材の資格（水準）を認証するための試験であり、受験者の通訳・翻訳における2ヶ国語間の両方の言語への通訳・翻訳能力と水準を評価・認定する試験となっている。

考试语种开设英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语/韩国语 葡萄牙语9个语种。

試験対象言語は英語、日本語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、アラビア語、朝鮮語/韓国語、ポルトガル語の9言語が設けられている。