近日，内蒙古自治区第二十届冰雪那达慕在呼伦贝尔草原举办，现场的冰雪大火锅吸引游客纷沓而至，在-42℃的极寒天气中享受舌尖美味。

内蒙古（内モンゴル）自治区の呼倫貝爾（フルンボイル）草原でこのほど、「第20回氷雪ナーダム」が開幕した。会場に設置された「氷雪大火鍋」には大勢の観光客が群がり、氷点下42度という極寒の中で舌鼓を打っていた。

在“呼伦贝尔涮”火锅季品鉴活动现场，5口黄铜火锅热气腾腾，工作人员将“西旗羊肉”缓缓下入锅中，来自全国各地的游客大快朵颐，感受着舌尖上的“冰火两重天”。

「呼倫貝爾羊肉しゃぶしゃぶ鍋」の試食イベント会場では、5つの純銅製のしゃぶしゃぶ鍋がもうもうと湯気をあげ、スタッフが薄くスライスされた「西旗羊肉」を鍋の中に入れ、全国各地から集まった観光客はゆであがった羊肉を大いに食べ、この「極寒でホッカホカの鍋を味わう」というユニークな体験を楽しんでいた。

据悉，新巴尔虎右旗(简称西旗)为本次品鉴活动提供了1000公斤优质的“西旗羊肉”。

新巴爾虎（新バルク）右旗（略称：西旗）は、今回の試食会のために、上質な「西旗羊肉」1トンを提供したという。