据国家移民管理局统计，自2023年12月1日中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚等6国持普通护照人员试行单方面免签政策实施以来，截至2023年12月31日，上述6国来华人员共计21.4万人次，较上月环比上升28.5%，其中持普通护照免签入境共计11.8万人次，占同期6国入境总人次的55.1%。从入境事由来看，持普通护照免签入境人员中来华观光休闲和从事商务活动人员共计9.1万人次，占比77.3%。

中国は2023年12月1日から、フランスやドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、マレーシアの6ヶ国の一般旅券(パスポート)所持者を対象に、ビザ免除措置の実施を始めた。中国国家移民管理局の統計によると、同年12月31日の時点で、中国を訪問した上記6ヶ国の国民の数は合わせて延べ21万4000人と、前月比で28.5％増となった。そのうち、ビザ免除措置を利用した入国者が延べ11万8000人と、全体の55.1％を占めた。入国理由を見ると、観光・レジャーやビジネス活動の事由により、ビザ免除措置を利用して中国に入国した人が延べ9万1000人で、全体の77.3％を占めた。

国家移民管理局相关负责人表示，国家移民管理局将进一步优化出入境管理服务政策措施，协同有关部门，进一步便利外国人来华经商、学习、旅游、工作、生活，全力服务高水平开放高质量发展。

国家移民管理局の関係責任者によると、今後、出入国（境）管理サービス政策・措置をさらに最適化し、関係当局と連携して、外国人がさらに円滑に中国を訪問して、ビジネス活動や学習、観光、就業、生活できるように取り組み、ハイレベルな開放、質の高い発展のために全力でサービスを提供していく計画だという。