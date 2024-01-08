中国の国家森林都市の数がすでに219都市に

中国の国家林業・草原局はこのほど、北京市に「国家森林都市」の称号を授与した。これにより、全国の国家森林都市の数はすでに219都市となっている。人民日報が伝えた。

森林都市の建設は国土緑化のペースを加速させ、住民の幸福指数を高めている。情報によると、関連当局は今後、都市の自発及び厳選の原則に基づき、引き続き建設の成果と効果が顕著で模範・けん引効果が高い都市を厳選し、「国家森林都市」の称号を授与し、より多くの都市に森林都市の建設に加わるよう働きかけていくとしている。同時に動的管理を強化し、称号を授与した都市の定期的な再検査と問題調査を行い、創設の成果の基礎固めと成果の拡大を促す。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年1月8日