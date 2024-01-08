元旦过后，浙江省金华市金东区澧浦镇花卉苗木城内，600余家花卉苗木商户开始展销不同品种的年宵花，1000多个品种的年宵花卉供市民、游客挑选。

元旦が過ぎ、浙江省金華市金東区澧浦鎮にある花卉苗木城では、600軒あまりの花屋や苗木屋が、さまざまな種類の「年宵花」（旧正月に飾る花）の展示・販売を開始した。訪れた市民や観光客は、1千種類以上の「年宵花」から、好みの花や苗を購入していた。

浙江省金华市金东区花卉苗木栽培历史悠久，是浙江省第三大花木生产中心，也是全国重要的花木产区。近年来，金华市金东区苗木产业呈现区域化集聚发展趋势，花木种植面积10万余亩，相关从业人员达3万余人，间接带动农户5万余户，花木成为金华市金东区农民增收致富重要来源。

浙江省金華市金東区の花卉苗木栽培は、悠久の歴史を誇り、浙江省で第3位の花木生産センターであり、重要な花木生産地でもある。同区の苗木産業は、ここ数年、地域集積型の発展傾向を呈し、花木の栽培面積は約6700ヘクタールを上回り、3万人あまりが関連産業に従事し、約5万世帯の農家を間接的にけん引するなど、花木は同区の農民にとって増収と富裕化の重要な源泉となっている。