中国民用航空局局长宋志勇在4日召开的2024年全国民航工作会议上透露，目前国际客运航班复航国家数量已达到疫情前89.2%。

中国民用航空局（民航局）の宋志勇局長は4日に行われた2024年全国民用航空活動会議で、「現在、国際旅客定期便の運航が再開した国は新型コロナウイルス感染症発生前の89.2％に達している」と明かした。

他提到，2023年，经过七个阶段稳健恢复，国内航线客运规模已超过疫情前水平，比2019年增长1.5%，在各类交通运输方式中恢复速度最快。

宋局長は、「2023年には、7つの段階を経て安定的に回復を遂げ、国内路線の旅客数はすでに感染症前の水準を上回り、19年より1.5％増となり、各種の交通輸送手段の中で回復ペースが最も速かった」と述べた。

2023年国际客运航班恢复至每周4600余班，复航国家数量达到疫情前89.2%。中欧客运恢复至疫情前六成以上，中美定期直飞客班增至每周63班，与“一带一路”共建国家之间的恢复水平高于国际航线整体水平6.2个百分点。

23年に国際旅客定期便は毎週4600便余りまで回復し、運航を再開した国は感染症前の89.2％に達した。中国-欧州間の国際旅客定期便は感染症前の60％以上まで回復し、中国-米国間の国際定期便（直行便）は毎週63便に増え、「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国との間の運航再開の水準は国際路線全体の水準を6.2ポイント上回った。