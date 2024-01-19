春运将至，中国铁路上海局集团有限公司杭州客运段推出暖心、暖胃“一碗好饭”服务，率先在宁波至广州K212/209、K210/211次列车上提供多款平价盒饭、煲仔饭、小份菜、小炒套餐等餐食，以提升列车餐饮服务水平。

1月26日から始まる「春運（春節＜旧正月、2024年は2月10日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）」を控え、中国鉄路上海局集団有限公司杭州旅客運輸区間は、心と胃袋に温もりを届ける「一碗好飯（温かく美味しいご飯）」サービスをスタートさせた。まずは、浙江省寧波と広東省広州を結ぶK212/209号とK210/211号の車内で、手頃な価格の弁当、土鍋炊き込みご飯、ミニサイズお惣菜、定食セットなどさまざまなメニューを提供し、列車内での飲食サービスのレベル向上を目指している。

据了解，列车新推出的盒饭有9个品种，其中5款“越美味”套餐盒饭，四菜一汤，每份价格为30元，另有4款平价套餐，价格为15元、20元不等。

長距離列車で新たに提供されるメニューは9種類で、そのうち5種類は一汁四菜の定食弁当で、価格はすべて30元（1元は約20.6円）。このほかに15元と20元の手頃な価格の弁当4種類がある。