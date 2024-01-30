28日，中华人民共和国政府与泰王国政府在曼谷举行关于互免持普通护照人员签证的协定签约仪式。该协定将从2024年3月1日起生效。

中華人民共和国政府とタイ王国政府は今月28日、バンコクにおいて査証（ビザ）相互免除協定調印式を行った。同協定は2024年3月1日に発効する。

消息发布后，某旅游出行平台数据显示，该平台上泰国相关关键词搜索热度环比前一天增长超7倍，其中，机票、酒店环比增长均超6倍。中国游客搜索最多的泰国目的地是曼谷、普吉岛、清迈、苏梅岛、芭堤雅。

このニュースを受け、ある旅行プラットフォームでは、タイ関連のキーワードの検索回数が前日比で7倍以上増加した。そのうち、飛行機チケットやホテルなどの検索回数は6倍以上増加した。中国で検索回数が多かったタイの場所は、バンコクやプーケット、チェンマイ、サムイ島、パタヤなどだった。