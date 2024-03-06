记者从中国铁路国际有限公司获悉，雅万高铁3日发送旅客17289人次，自开通运营以来累计发送旅客突破200万人次，客流持续保持高位态势。

中国鉄路国際有限公司によると、インドネシアの首都ジャカルタと人気観光都市バンドンを結ぶジャカルタ-バンドン高速鉄道の今月3日の延べ利用者数が1万7289人となり、開通後からの延べ利用者数が200万人を突破した。利用者数は高止まりの状態が続いている。

雅万高铁2023年10月17日正式开通运营。据中国铁路国际有限公司数据，截至3日，雅万高铁已安全运营139天，累计发送旅客2008387人次。目前雅万高铁每日开行动车组列车已由开通初期的14列增至40列，旅客席位由8400多个增至2万余个，单日最高旅客发送量21537人次、旅客上座率最高达99.6%。

ジャカルタ-バンドン高速鉄道は2023年10月17日に正式に開通した。中国鉄路国際有限公司の統計によると、3日の時点で、139日間にわたり安全な運行が続けられ、延べ利用者数は200万8387人に達した。開通当時は14本だった1日当たりの運行数は現在40本にまで増え、座席数も約8400席から2万席以上に増えた。1日当たりの利用者数は最多で延べ2万1537人で、乗車率は最高で99.6％となっている。