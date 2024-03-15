记者14日从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至3月12日，中老铁路累计发送旅客3020万人次，发送货物3424万吨，其中跨境货物超780万吨，国际黄金大通道作用日益凸显。

中国国家鉄路集団有限公司は今月14日の取材に対して、今月12日時点までに中国ラオス鉄道の利用者が延べ3020万人に達したことを明らかにした。輸送された貨物は3424万トン、うち輸出入された貨物は780万トン以上に達し、国際ゴールデンルートとしての役割が日に日に際立つようになっている。

据了解，中老铁路中国段日均开行旅客列车由开通初期的35列增至目前的51列，单日旅客发送量由2万人次增至最高10.3万人次；老挝段日均开行旅客列车由4列增至12列，单日旅客发送量由720人次增至最高12808人次。2023年4月13日起，中老铁路在昆明至万象间开行国际旅客列车，实现昆明、万象当日通达，已累计发送87个国家和地区的跨境旅客15.5万人次。

中国ラオス鉄道の中国区間で運行される1日当たりの旅客列車は、開通初期の35本から今では51本にまで増加し、1日当たりの利用者数は延べ2万人から最多で延べ10万3000人まで増加している。ラオス区間で運行される1日当たりの旅客列車は、開通初期の4本から今では12本に増加し、1日当たりの利用者数は延べ720人から最多で延べ1万2808人まで増加している。2023年4月13日から、中国ラオス鉄道は、雲南省昆明とラオスの首都ビエンチャン間で旅客輸送が始まった。両都市間の当日内の到着が可能になり、87ヶ国・地域の旅客延べ15万5000人が利用してきた。