记者今天从国家疾控局获悉，近年来，儿童青少年总体近视率呈现下降趋势，近视低龄化态势得到缓解。国家疾控局监测数据显示：2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%（其中，小学36.7%，初中71.4%，高中81.2%），总体近视率较2021年（52.6%）下降0.7个百分点，与2018年全国近视摸底调查结果（53.6%）相比，下降1.7个百分点；在已经近视的学生中，轻、中、高度近视分别占53.3%、37.0%、9.7%，高度近视比例降低，我国近视防控工作取得积极成效。

中国国家疾病予防管理局は取材に対して、児童・青少年の近視率が近年、低下傾向にあり、近視の低年齢化が改善されていることを明らかにした。同局のモニタリングデータによると、2022年における中国の児童・青少年の近視率は51.9％（小学生36.7％、中学生71.4％、高校生81.2％）で、2021年の52.6％と比べて0.7ポイント低下した。また、2018年に中国全土で実施された調査の結果である53.6％と比べると1.7ポイント低下した。近視の児童・生徒の内訳を見ると、弱度、中等度、強度の割合はそれぞれ53.3％、37.0％、9.7％となっている。強度の近視の割合が低下しており、中国の近視予防・管理事業は効果的な成果を挙げている。

下一步，国家疾控局将持续推进近视防控工作，继续加强儿童青少年近视及影响因素的监测评估，推广近视防控适宜技术，加大专业人员培训。

国家疾病予防管理局は今後も、近視予防・管理事業を推し進め、児童・青少年の近視、及び影響要因のモニタリング評価を強化し、近視予防・管理事業の適正技術普及に努め、専門スタッフのトレーニングを強化していく方針だ。