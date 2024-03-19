3月16日晚，2024年北京亮马河醒春启航活动举行。近年来，北京市朝阳区推动城市更新，打造了80万平方米的亮马河国际风情水岸，实现6公里航线通船，游船航线途经燕莎、蓝色港湾、红领巾公园等多处商圈、公园，已成为北京旅游消费的新亮点。

北京市朝陽区を流れる亮馬河の遊覧船2024年春の運航スタートアップイベントが3月16日夜に行われた。同区は数年前から、「都市再生」を推し進め、面積80万平方メートルに及ぶ亮馬河国際風情水岸を建設し、6キロメートルの遊覧船コースを開設。遊覧船コースは、商業施設の燕莎友誼商城や藍色港湾のほか、紅領巾公園などを経由するコースとなっており、北京市観光や消費における新たな注目スポットとなっている。

与醒春起航活动同时举办的还有国潮文化节，温榆千灯会非遗手作、潘家园文化国潮文创、醒春启航主题鱼灯等30余家国潮、餐饮品牌汇聚。

同イベントのほか、国潮文化フェスティバルも同時開催され、温楡千灯会無形文化遺産手作り作品や潘家園文化国潮文化クリエイティブグッズ、「春の運航スタート」をテーマとした魚デザインのランタンなど30以上の国潮・飲食ブランドが集まっている。