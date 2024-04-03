中国海軍第45次護衛艦隊がモザンビーク友好訪問を開始

4月1日、モザンビークのマプト港に入港した中国海軍第45次護衛艦隊。（撮影・王遠方）

中国海軍第45次護衛艦隊が4月1日、モザンビークのマプト港に到着し、5日間の友好訪問を開始した。新華社が伝えた。

現地時間の10時頃、護衛艦隊のミサイル駆逐艦「烏魯木斉（ウルムチ）」、ミサイルフリゲート「臨沂」、総合補給艦「東平湖」がマプト港にゆっくりと入港した。モザンビーク軍の代表、在モザンビーク中国大使館の職員、華僑・華人、中国系企業の代表など200人あまりがふ頭で編隊を迎え入れた。訪問期間中、艦隊は政府関係者への表敬訪問、甲板レセプションなどの交流活動を行う。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年4月3日