【写真で見る】習近平国家主席のパリでの多忙な一日
人民網日本語版 2024年05月08日14:24
習近平国家主席は現地時間6日午前、招待を受けてパリのエリゼ宮でフランスのマクロン大統領、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長と中仏EU三者会談を行った。新華社が伝えた。
同日午後、習主席はパリでマクロン大統領主催の盛大な歓迎式典に出席した。両国首脳はフランス共和国護衛隊及び陸海空三軍儀仗隊を閲兵し、分列式を観閲した。
歓迎式典後、習主席夫妻は共和国護衛隊の騎兵148名からなる儀仗騎兵隊とオートバイ隊の護衛を受けて、車でエリゼ宮へ向かった。
習主席はエリゼ宮でマクロン大統領と会談した。
その後共同記者会見に臨んだ。
習主席はマクロン大統領と共に中仏実業家委員会第6回会議の閉幕式に出席した他、「先人の事業を受け継ぎ、将来の発展に道を開く。手を携えて中仏協力の新時代を切り開く」と題する重要なスピーチを行った。
同日夜、習主席夫妻はエリゼ宮でマクロン大統領夫妻主催の歓迎レセプションに出席した。
（編集NA）
「人民網日本語版」2024年5月8日
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