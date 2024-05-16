パリ五輪の卓球競技中国代表選手リストが発表
人民網日本語版 2024年05月16日13:35
中国卓球協会は公式ホームページで14日、2024年パリ五輪の卓球競技中国代表について、女子シングルス、男子団体、女子団体の選手リストを発表した。中央テレビニュースが伝えた。
女子シングルス代表選手には孫穎莎と陳夢。
女子団体代表選手には孫穎莎、陳夢、王曼昱、王芸迪（Pカード：補欠）。
男子団体代表選手には王楚欽、樊振東、馬龍、梁靖崑（Pカード：補欠）。
同協会はパリ五輪の混合ダブルスと男子シングルスについては、代表選手のリストをすでに発表している。
混合ダブルス代表選手には王楚欽/孫穎莎。
男子シングルス代表選手には王楚欽と樊振東。
（編集KS）
「人民網日本語版」2024年5月16日
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