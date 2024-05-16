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パリ五輪の卓球競技中国代表選手リストが発表

人民網日本語版　2024年05月16日13:35

中国卓球協会は公式ホームページで14日、2024年パリ五輪の卓球競技中国代表について、女子シングルス、男子団体、女子団体の選手リストを発表した。中央テレビニュースが伝えた。

女子シングルス代表選手には孫穎莎と陳夢。

女子団体代表選手には孫穎莎、陳夢、王曼昱、王芸迪（Pカード：補欠）。

男子団体代表選手には王楚欽、樊振東、馬龍、梁靖崑（Pカード：補欠）。

同協会はパリ五輪の混合ダブルスと男子シングルスについては、代表選手のリストをすでに発表している。

混合ダブルス代表選手には王楚欽/孫穎莎。

男子シングルス代表選手には王楚欽と樊振東。

（編集KS）

「人民網日本語版」2024年5月16日

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