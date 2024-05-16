国交樹立75周年 中国・ロシア博覧会が5月16-21日に開催
人民網日本語版 2024年05月16日16:18
中国・ロシア国交樹立75周年祝賀イベントの一環として、第8回中国・ロシア博覧会が5月16日から21日まで黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市で行われる。
今回のテーマは「協力、相互信頼、チャンス」で、展示面積38万8000平方メートルの会場に、ハルビン国際エキシビションセンターのメイン会場と4つのサブ会場が設置される。メイン会場には▽ロシア展示エリア▽国際および香港・澳門（マカオ）・台湾地区との協力展示エリア▽省・自治区・直轄市および中央企業（中央政府直属の国有企業）との協力展示エリア▽黒竜江省の振興展示エリア▽先端設備・機械製造と関連サービス展示エリアの5大エリアが設置され、10分野・20余りの大分類の製品5000種類以上が展示される。（編集KS）
「人民網日本語版」2024年5月16日
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