5月16日，江西省宜春市宜丰县潭山镇洑溪村竹制品生产基地，村民在晾晒竹丝。

江西省宜春市宜豊県潭山鎮洑渓村の竹製品生産拠点で5月16日、村人たちが竹ひごを天日干ししていた。

据了解，宜丰县毛竹林面积达87.2万亩，活立竹蓄积量1.19亿根，居全国第三、江西省第一。近年来，宜丰县依托竹资源优势加快转化为发展优势，形成集毛竹种植、晾晒、加工、销售于一体的竹产业链，发展竹加工规模以上企业27家，增加务工收入，当地通过以竹代木、以竹代塑，实现绿色生“金”。

宜豊県はモウソウチクの竹林面積が約5万8133ヘクタールに達し、竹林に植わっている竹の蓄積量は1億1900万本で、中国全土で3位、同省では1位となっている。ここ数年、同県は竹資源の優位性を発展の優位性へと急速に転換させ、モウソウチクの植え付け、天日干し、加工、販売を一体化した産業チェーンを形成し、竹の加工を手がける一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元<1元は約21.7円>以上の企業）27社を発展させ、作業員の収入を増やし、竹を木やプラスチックの代わりにすることでグリーンと付加価値を実現している。