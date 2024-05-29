中国是自行车生产大国，每年贸易量约占世界自行车贸易量的六成。眼下正是自行车出口旺季，数据显示，2024年第一季度，全国自行车出口整车约1099.9万辆，同比增长29.3%。预计今年，向东南亚、南美等地区的自行车出口量将有明显增幅。记者走访多家自行车生产企业了解到，今年海外市场对中高端运动自行车的需求比以往有明显的增长。

中国は自転車生産大国で、毎年の貿易量は世界の自転車貿易量の約60％を占める。現在は自転車輸出の繁忙期だ。データを見ると、2024年第1四半期（1-3月）には、中国全土の自転車完成車の輸出台数が前年同期比29.3％増の約1099万9000台に達した。予想では、今年は東南アジアや南米などの地域への自転車輸出台数が大きく増加するとみられる。複数の自転車メーカーを取材したところ、今年の海外市場では、中高級スポーツバイクの需要が例年に比べて大きく伸びているという。