6月30日15时，广东省境内连接深圳市和中山市的深中通道正式通车试运营。深中通道运营部门的统计数据显示，通车后一个小时的车流量超过7000车次。

広東省深センと中山を橋と海中トンネルで結ぶ「深中通道（深セン-中山ブリッジ）」が6月30日午後3時に正式に開通し、試験運用が始まった。「深中通道」運営当局のデータによると、開通後1時間の通行車両数は延べ7000台以上に達した。

深中通道是粤港澳大湾区核心交通枢纽工程，全长约24公里。北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约31公里，采用设计时速100公里的双向8车道高速公路技术标准。

「深中通道」は、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）の核心となる交通ターミナルプロジェクトで、全長は約24キロ。北にある虎門大橋とは約30キロ、南にある港珠澳大橋（香港・珠海・マカオ大橋）とは約31キロ離れており、設計時速は100キロで、片側4車線で、高速道路の技術基準に基づき建設されている。

深圳、中山之间的车程由此前的约2小时缩短至约30分钟，两地携手进入“半小时经济生活圈”。

深センと中山間の車での所要時間が2時間から約30分に短縮することになり、両地が「30分経済・生活圏」に組み込まれるようになった。