上海航空FM871“上海-马赛”航班2日从上海浦东国际机场出发，抵达法国马赛普罗旺斯国际机场。据悉，这是中国与法国南部之间第一次开通定期直飞客运航线。

上海航空の上海とフランス・マルセイユを結ぶ定期便「FM871便」が2日、上海浦東国際空港を出発し、マルセイユ・プロバンス空港に到着した。中国とフランス南部との間に初めて就航した直行の定期旅客路線になる。

马赛是法国第二大城市、最大海港，普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区的首府。该地区是驰名世界的旅游胜地，夏季更是普罗旺斯和蓝色海岸最受欢迎的游览季节。

マルセイユはフランス第二の都市であり、最大の海港であり、プロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュール地域圏の首府だ。この地域は世界的に有名な観光地で、とりわけ夏はプロヴァンスとコート・ダジュールがたくさんの観光客が訪れる観光シーズンのピークを迎える。

此次新开通的“上海-马赛”航班每周执行3班往返航班，逢周二、五、日执行，航程约12个小时。该航线选用搭载新一代客舱服务系统的波音787梦想客机执飞，旅客可体验“包厢式公务舱”“空中会客厅”等服务，还能使用机上Wi-Fi“全程在线”。

今回新たに就航した上海-マルセイユ便は毎週火・金・日に往復3便が運航し、片道の飛行時間は約12時間。同便は新世代客室サービスシステムを搭載したボーイング787ドリームライナーを使用し、旅客は「個室型ビジネスクラス」や「空中プライベート空間」などのサービスを体験できるほか、機内WiFiが全行程で利用できる。

今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年，马赛与上海于1987年结为友好城市。

今年は中仏国交樹立60周年並びに中仏文化観光年に当たる。マルセイユと上海は1987年に友好都市協定を締結した。