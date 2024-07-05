京雄都市間鉄道などで90日間有効の回数券 指定列車に複数回乗車可能
人民網日本語版 2024年07月05日15:39
今年夏休みシーズンの鉄道運行体制がこのほどスタートし、鉄道当局は北京と雄安新区を結ぶ京雄都市間鉄道などの区間で、回数券と定期券の販売業務をスタートした。回数券を購入すると、有効期間内に指定列車に複数回乗車でき、乗車の度に乗車券を購入する手間が省け、出張や通勤で利用する人は非常に便利になる。
中国鉄路北京局集団有限公司は6月26日より、京雄都市間鉄道および京張高速鉄道（北京市―河北省張家口市）の回数券と定期券を売り出している。京雄都市間鉄道で売り出された90日間有効の10回回数券と30日間の定期券は、北京西、北京大興、大興空港、固安東、雄安などの駅をカバーしている。京張高速鉄道で売り出された90日間有効の10回回数券は、北京北、張家口、太子城、崇礼などの駅間の指定列車に乗車できる。（編集KS）
「人民網日本語版」2024年7月5日
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