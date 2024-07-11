中国一汽与青岛市政府战略合作签约暨一汽解放（青岛）商用车开发院揭牌仪式近日在青岛市崂山区举行。活动发布了我国首款液氢燃电整车——解放蓝途“星熠”液氢燃电牵引车。

中国第一汽車・青島市政府戦略的協力の調印式並びに第一汽車解放（青島）商用車開発院除幕式がこのほど、山東省青島市嶗山区で行われた。イベントでは中国初の液体水素燃焼発電完成車である解放藍途「星熠」液体水素燃焼発電牽引車が発表された。

解放蓝途“星熠”液氢燃电牵引车由液氢燃烧驱动发电，搭载国内领先的百公斤级车载液氢系统，续航里程突破1200公里。整车实现了高效能量管理、燃电余热利用和液氢冷量回收利用等关键技术，百公里氢耗可低至8公斤。该车采用高强钢车架、轻量化铝悬架等技术方案，整车自重9.4吨，为全行业最轻。

同牽引車は液体水素の燃焼により発電し、中国をリードする100kg級車載液体水素システムを搭載。航続距離は1200kmを突破。完成車は効率的なエネルギー管理、燃焼発電の予熱利用、液体水素冷却能力の回収・利用などの重要技術を実現。100km当たり水素消費量は8kgに低下できる。同車は高強度のフレームや軽量化アルミサスペンションなどの技術ソリューションを採用。完成車の自重は業界最軽量の9.4トン。