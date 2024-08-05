据中国航空工业集团，8月1日，由该集团所属的航空工业特种飞行器研究所自主研制的“祥云”AS700载人飞艇在湖北省荆门市圆满完成首次低空旅游应用场景演示飞行。

中国航空工業集団によると、同集団傘下の航空工業特殊飛行器研究所が独自に開発したAS700有人飛行船「祥雲」が湖北省荊門市で1日、初の低空観光応用シーンデモ飛行を無事実施した。

本次飞行中，该飞艇以60千米每小时的速度，500米的飞行高度巡航状态飞行。此前还完成了首次转场飞行试验、淋雨试验和户外长时间连续系留试验。

同飛行船は今回の飛行において、速度60km/h・巡航高度500mの状態で飛行した。その前にはさらに初の移行飛行試験、雨天試験、屋外での長時間連続係留試験を実施した。

除开展低空旅游外，该飞艇还可实现“低空+运输物流”“低空+智能测绘”“低空+应急救援”“低空+城市安保”等多场景应用。

低空観光以外にも、同飛行船はさらに「低空＋輸送物流」「低空＋スマート測量」「低空＋緊急救助」「低空＋都市安全」など複数種類のシーンの応用を実現できる。

航空工业特飞所有关负责人介绍，“祥云”AS700载人飞艇最大起飞重量4150千克，最大航程700千米，最大航时10小时，最大载人数10人（含1名驾驶员），采用推力矢量技术，可实现短距及垂直起降，主要用于空中游览、应急救援、城市安保、航空物探等领域。

同研究所の関係責任者によると、同飛行船の最大離陸重量は4150kg、最大航続距離は700km、最大航続時間は10時間、定員は10人（操縦士1人を含む）。推力ベクトル技術を採用し、短距離・垂直離着陸を実現し、主に空中遊覧、緊急救助、都市安全、航空物理探査に用いられる。