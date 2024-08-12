中国1-6月のサービス輸出入総額、前年同期比14％増

商務部（省）サービス貿易・商貿サービス業司（局）の責任者はこのほど、2024年上半期のサービス貿易の発展状況について説明する中で、「2024年上半期（1-6月）には、中国のサービス貿易が急成長を続け、サービス輸出入総額は前年同期比14％増の3兆5980億3000万元（1元は約20.5円）となった。そのうち輸出は10.7％増の1兆4675億8000万元、輸入は16.4％増の2兆1304億5000万元、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は6628億7000万元の赤字だった」と述べた。

また、同期のサービス貿易の主な特徴は次の通り。

知識集約型サービス貿易が成長し続けた。上半期の知識集約型サービスの輸出入額は同3.7％増の1兆4176億2000万元。うち輸出は同2.1％増の8021億2000万元で、成長率の高かった分野は知的財産権使用料（13.8％増）、個人向け文化・娯楽サービス（13.1％増）。輸入は同6％増の6155億元で、成長率の高かった分野は個人向け文化・娯楽サービス（42.6％増）、その他の商業サービス（14.9％増）だった。

旅行サービスが急成長を遂げた。上半期の旅行サービスは引き続き急成長傾向を維持し、輸出入額が同47.7％増の9617億1000万元に達し、サービス貿易の各分野の中でトップだった。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年8月12日