记者8月7日从中国石油获悉，位于塔克拉玛干沙漠边缘的一口超深钻井完成钻探任务，其间，最快一天向地下钻进了2006米，创造了我国陆上超深井钻探的日进尺纪录，标志着我国超深井钻井提速技术上取得了新突破。

中国石油天然ガス集団有限公司が7日に明らかにしたところによると、塔克拉瑪干（タクラマカン）砂漠の端に位置する超深掘削井の掘削作業が完了した。その間、地下掘削で1日最大2006m掘進し、中国の陸上超深井掘削1日掘進記録を達成した。これは中国の超深井掘削スピードアップ技術の新たなブレイクスルーを示している。

这次刷新纪录的塔里木油田哈13-H9井，位于新疆沙雅县境内，钻探井深达7341米。

今回記録更新されたのは塔里木（タリム）油田「哈13-H9井」で、新疆維吾爾（ウイグル）自治区沙雅県内に位置し、石油・ガス井の掘削深度は7341mに達している。

这是塔里木油田10天内两次刷新单日进尺最高纪录。此前，塔里木油田钻探的英西2井以单日进尺1908米的成绩，仅用7天就钻到3118米。

同油田では10日内に1日掘進記録が2回更新された。このほど、塔里木油田「英西2井」は1日1908mの掘進記録を達成し、わずか7日で3118m掘削した。

今年以来，塔里木油田通过全面推进钻井提速加快塔里木盆地超深层油气勘探开发，钻井周期下降20%以上，多次打破我国超深井钻井纪录，全面加快了超深油气资源变现步伐。

同油田は今年に入り、石油・ガス井掘削のスピードアップの全面的な推進により塔里木盆地超深層石油・ガス探査・開発を加速させ、掘削期間を20％以上短縮し、中国の超深井掘削記録を繰り返し更新した。超深石油・天然ガス資源の実用化を全面的に加速させている。