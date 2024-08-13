2023年，我国首批山桐子种子成功搭乘神舟十六号飞船进入太空，开展太空育种工作，今年4月，山桐子太空育种基地落户云南省宣威市，最近，首批太空山桐子种子育苗成功。

中国第1弾のイイギリの種が2023年、有人宇宙船「神舟16号」によって宇宙に運ばれ、宇宙育種を実施した。イイギリ宇宙育種拠点が今年4月、雲南省宣威市で設立された。最近第1弾の種の育苗が成功した。

山桐子又名山梧桐、油葡萄等，是我国重要的木本油料树种，被称为“树上油库”，具有适应性强、速生高产、出油率高的特点。

ナンテンギリとも呼ばれるイイギリは中国の重要な木本油糧樹種で、「木の油の貯蔵所」として知られており、適応性が高く、高速成長・高収量、高い油収率といった特徴を持つ。

科研人员曾美玲介绍，从神舟十六号带下来的山桐子种子首先会进行消毒处理，把它放到出芽的培养基里面，然后放在合适的温度、湿度、光照的培养室里，对它进行打破休眠，为期十天左右出芽，再把出芽苗放入合适的培养基，进行快速增殖的处理。山桐子种子经过十天成功发芽出苗后，就会从实验室移进大棚，待种苗长到符合移栽大小后，科研人员会把种苗移栽到地里，生长成熟后用来繁育更多山桐子种苗。

科学研究者の曾美玲氏は、「神舟16号が持ち帰ったイイギリの種についてはまず消毒処理を行い、発芽培地に入れ、次に適切な温度、湿度、照明の培養室に置き、休眠状態を打破する。10日前後で発芽すると、この発芽した苗を適切な培地に移し、急速に増殖させる。イイギリの種は10日間で発芽すると、実験室から温室に移される。苗が移植に適したサイズに成長するのを待つと、科学研究者はこれを地面に移植する。成熟するまで成長した後、より多くのイイギリの種苗の繁殖に用いられる」と説明した。