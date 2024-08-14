傣族手工造纸技艺是国家级非物质文化遗产，云南省临沧市耿马县孟定镇芒团村是该技艺传承点之一。艾叶是该项技艺的市级传承人。

傣（タイ）族伝統の手漉き紙の製法は、国家級無形文化遺産に指定されている。雲南省臨滄市耿馬県孟定鎮芒団村はその製法の伝承拠点の一つで、艾葉さんは、その市級伝承人だ。

她通过多方考察、探索，把傣族手工纸做成富有民族特色的笔记本、扇子、灯笼、手提袋等多种文创产品，受到国内外消费者的喜爱。在艾叶的带动下，芒团村现有造纸专业户63户128人，产品远销北京、上海、广东等地，并出口泰国、缅甸等国家。

艾さんは、研究と模索を重ねたうえで、傣族伝統の手漉き紙を使って、民族の特色を生かしたノートや扇子、灯籠、手提げ袋といった文化クリエイティブグッズを制作し、中国国内外の消費者の間で人気となっている。艾さんが中心となり、芒団村では63世帯128人が製紙業に携わるようになっており、その製品は北京市や上海市、広東省などで販売されているほか、タイやミャンマーなどにも輸出されている。