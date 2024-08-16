如何鉴别宁夏滩羊肉？记者13日从宁夏兽药饲料监察所获悉，该所目前开发出一体化检测仪，可利用智能识别技术对滩羊肉进行无损快速检测。

寧夏産灘羊肉の見分け方は？ 寧夏獣薬飼料監察所が13日に明らかにしたところによると、同所はこのほど、スマート識別技術により灘羊肉の非破壊的で迅速な検査ができる一体化検査装置を開発した。

宁夏滩羊以其独特的风味和品质享誉全国，是宁夏“六特”产业之一，但发展中也面临种质资源保护能力不强、品牌保护难度加大等诸多挑战。

寧夏産灘羊はその独特な風味と品質で全国的に有名で、寧夏回族自治区の6つの特色産業の一つだ。しかしその発展は、遺伝資源の保護力が弱く、ブランド保護の難易度が増すといった多くの課題に直面している。

由宁夏兽药饲料监察所和中国农科院农产品加工研究所联合实施的宁夏重点研发计划“宁夏滩羊肉特定品质成分智能识别关键技术研究与应用”项目，主要针对解决滩羊肉产品品质本底不明，快速识别技术缺乏等问题。

寧夏獣薬飼料監察所と中国農業科学院農産品加工研究所が共同で実施する寧夏重点研究開発計画「寧夏産灘羊肉特定品質成分スマート識別重要技術の研究・応用」プロジェクトは主に、灘羊肉製品の品質情報や迅速な識別技術が不足しているといった問題を解決するものだ。

据悉，项目组此次研发出的滩羊肉品质一体化检测仪外观类似打印机，将羊肉放在检测仪上，3秒内就可测出羊肉色泽、蛋白质含量、水分含量等指标。若被检测羊肉中的乙酸甲酯和乙酸乙酯、游离谷氨酸黄酮等矿物质元素达到某一限值，可以初步判断其是宁夏滩羊肉。

プロジェクトチームが今回研究開発した灘羊肉品質一体化検査装置の見た目はプリンターのようで、羊肉を検査装置に置くと3秒内にその色、タンパク質含有量、水分含有量などの指標を測定することができる。羊肉に含まれる酢酸メチル、酢酸エチル、遊離グルタミン酸・フラボノイドなどのミネラル元素が一定の限度に達すると、寧夏産灘羊肉と初期的に判断できる。