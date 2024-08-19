炎炎夏日，究竟该去哪儿避暑？14日，中国气象服务协会联合新京报贝壳财经首次发布《2024中国“避暑消夏好去处”气象旅游研究报告》(以下简称《报告》)，60个“避暑消夏好去处”平均温度中位数为23.25℃，山地、森林、湖泊等七类型目的地最适合避暑消夏。

猛暑が続く夏の日、暑さを避けるにはどこへ出かけたらいいだろうか。中国気象サービス協会は「新京報」の財経ブランド「貝殻財経」と共同で14日、「2024年中国の『夏を涼しく過ごす避暑地』気象観光研究報告」を発表した。それによると、避暑地60ヶ所の平均気温の中央値は23.25℃で、山地、森林、湖など7タイプの目的地が暑さしのぎには最適だという。

《报告》指出，全球升温背景下，清凉正成为夏日的稀缺资源。高温模式下居民出游意愿高涨，避暑旅游热度攀升。从年龄分布来看，50岁以上的年长群体和30岁-49岁之间的中年群体是对避暑话题最为关注的两大类人群。

同報告によれば、地球温暖化を背景に、涼しさが夏の希少資源になりつつある。高温が続く中、人々は出かけたい気持ちが強まり、避暑旅行への意欲が高まる。年代を見ると、50歳以上のシニア層と30-49歳のミドル層が避暑の話題に最も注目する2つの層だ。

《报告》显示，从地区分布来看，60个避暑目的地中，有38个地处北方，纬度最高的是黑龙江省伊春市伊美区锦绣山水公园，属于森林避暑类别。从省份分布看，60个“避暑消夏好去处”共覆盖全国22个省份，山东和贵州是避暑胜地最集中的省份；从城市分布来看，地处山东的烟台共有5个避暑推荐目的地，在数量上排名第一；贵州安顺、吉林长春、山东青岛、陕西渭南分别拥有3个“避暑消夏好去处”，并列第二名。

同報告の避暑地60ヶ所の地域分布を見ると、北方地域が38ヶ所に上り、緯度が最も高いのは黒竜江省伊春市伊美区にある錦繍山水公園で、ここは森林タイプの避暑になる。省別に見ると全国22省（区・市）をカバーし、山東省と貴州省に最も集中する。都市別に見ると、山東省の煙台市は5ヶ所で全国トップ。次は貴州省安順市、吉林省長春市、山東省青島市、陝西省渭南市で、それぞれ3ヶ所だった。

《报告》显示，基于不同避暑目的地的地理及气候特征，中国气象服务协会2024“避暑消夏好去处”分为七大类型，分别是山地、森林、乡村、滨海、湖泊、观星、人文。七大类“避暑消夏好去处”7月至9月的气象指标分类计算结果显示，平均体感温度在20.3℃至25.2℃之间，森林地区最低、滨海地区最高；相应地，森林地区的平均相对湿度最低，为59.5%；滨海地区则最高，达到73.5%。

同報告によれば、避暑の目的地の地理的特徴及び気候的特徴の違いに基づいて、同協会は60ヶ所を山、森林、田舎、沿海地域、湖、星空観賞、文化の7タイプに分けた。これら7タイプ60ヶ所の7-9月の気象指標の分類計算の結果によると、体感温度の平均は20.3℃-25.2℃で、森林地域が最も低く、沿海地域が最も高かった。これに対応して、相対湿度の平均は森林地域が最も低く59.9％だったのに対し、沿海地域は最も高く73.5％だった。