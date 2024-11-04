11月1日，在贵州省黔东南州凯里市苗侗风情园内，一场独具特色的“村T”正在这里上演。常年务农的少数民族村民们，放下手中的针线和农具，穿上节日的盛装，在市民、游客的喝彩声中，走向了他们的高光时刻。

貴州省黔東南苗（ミャオ）族侗（トン）族自治州凱里市にある苗侗風情園で今月1日、オリジナリティあふれる「村ランウェイ」が設置され、ファッションショーが開催された。ショーのモデルは地元の少数民族の人たち。普段は農作業をしている少数民族の人たちはこの日、農具などを置いて、伝統衣装を身にまとい、市民や観光客の拍手喝さいを浴びながら、ランウェイを颯爽と歩いた。

2024年7月，返乡苗族设计师杨春林以贵州“村T”为名发起属于当地老百姓的民族特色服装秀，将苗绣、银饰、非遗美食、农耕工具等搬上T台，受到了当地村民的热烈欢迎。村民们也纷纷穿上自己的民族盛装走上T台，“贵州村T”由此诞生。

凱里市にUターンした苗族のデザイナー楊春林さんは今年7月、貴州「村ランウェイ」をテーマに、地元ならではの民族の特色あふれるファッションショーを立ち上げた。苗族の伝統的な刺繍や銀細工、無形文化遺産に指定されているご当地グルメ、農具などがランウェイに登場し、現地の人々の好評を博した。村の人々も伝統的な民族衣装を身にまとってランウェイを歩き、「貴州村ランウェイ」の誕生となった