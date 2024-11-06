11月4日，香港新渡轮500客位碳纤维高速客船“新明珠3”号在广州南沙下水。该船是目前全国最大载客量碳纤维船舶。

中国香港新フェリー離島プロジェクトの500人乗り炭素繊維複合材料高速客船「新明珠3号」が4日、広東省広州市南沙区で進水した。同船は中国最大乗客定員の炭素繊維複合材料船舶だ。

“新明珠3”号全船采用先进的碳纤维高新材料制造，具有重量轻、耐腐蚀、噪声低等技术优势。相比传统船舶，它能进一步节省燃油、降低维护费用，具备显著的节能减排、低碳环保的优势。

同船は全体的に先進的な炭素繊維ハイテク材料で作られ、軽量、腐食に強く、騒音が少ないといった技術的優位性がある。従来の船舶と比べるとさらに燃費性能が改善され、メンテナンスコストが抑えられており、省エネ・排出削減、低炭素・環境保護の大きな優位性を持つ。

船上配备有锂电池组及太阳能储能电池板，在船舶停靠码头时可保障各项基本用电设施的运行，有效降低日常燃油消耗，减少日常排放，是新一代环境友好型新能源船舶。该船将于今年12月底完工交船，用于香港水域客运交通。

同船にはリチウム電池及び太陽エネルギー貯蔵パネルが設置されている。埠頭に停泊中は各種の基本的な電力消費設備の稼働を保証し、日常的な燃料の消費と排出を効果的に減らすことができ、環境に優しい次世代の新エネルギー船だ。同船は今年12月末に完成し引き渡され、香港の水上旅客輸送に用いられる。