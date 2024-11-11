记者从自治区文化和旅游厅获悉：今年前10月，全疆接待入境游客419.60万人次，其中接待马来西亚游客111万人次，同比增长192.86%。得益于免签政策和两地旅游资源差异所产生的吸引力，马来西亚已成为新疆入境游重要客源地。

新疆維吾爾（ウイグル）自治区文化・観光庁によると、今年1-10月には、同自治区全体で受け入れたインバウンド観光客は延べ419万6000人に達し、そのうちマレーシアからの観光客が前年同期比192.86％増の延べ111万人に上った。査証（ビザ）免除措置の施行と、中国の観光資源の特徴がマレーシアとは違っていることが魅力となり、マレーシアは新疆のインバウンド客の重要な供給源となっている。

2024年是马来西亚与中国建交50周年，2023年底，两国宣布互相免签政策。政策利好，成为马来西亚游客来华的“流量密码”。

2024年はマレーシアと中国の国交樹立50周年にあたり、23年末に両国は相互にビザを免除する措置を施行すると発表した。これが好材料となり、中国を訪れるマレーシア人観光客を増やすカギになった。

中青旅新疆国际旅行社有限责任公司副总经理尼加提·玉素甫介绍，新疆的地貌和人文风情，对于地处热带的马来西亚极具吸引力。免签政策落地后，大批马来西亚华人都希望到中国境内旅游，他们去完北京、上海、广州等地后，新疆就成为他们期待值最高的旅游目的地。

中青旅新疆国際旅行社有限責任公司の尼加提・玉素甫副総経理は、「新疆の自然と文化・民俗的情緒は、熱帯に位置するマレーシアの人々を引き付ける大きな魅力。ビザ免除措置が施行された後、たくさんの中国系マレーシア人が中国を旅行したいと考えるようになった。まずは北京、上海、広州などに行き、その次は新疆が最も行きたい旅行の目的地となっている」と説明した。