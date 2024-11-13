11月5日，内蒙古鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇农牧民成功挑战了吉尼斯世界纪录——“最大的奶皮”。

内蒙古（内モンゴル）自治区鄂爾多斯（オルドス）市烏審（ウーシン）旗嘎魯図鎮で5日、ギネス世界記録「最大の奶皮（ナイピー）」挑戦イベントが行われ、見事認定された。

这张奶皮长4.94米，宽1.94米，面积9.58平方米，而这一“奶皮”是用2000斤牛奶、60斤奶油，耗时4天制作完成的。

今回ギネスに挑戦した「奶皮」は、長さ4.94メートル、幅1.94メートル、面積9.58平方メートルで、牛乳1トンとクリーム30キロを使い、4日間かけて作られた。

吉尼斯世界纪录官方认证官杨绍鹏表示，这次挑战“最大的奶皮”吉尼斯世界纪录，是一次传统美食制作工艺的突破，也是一次美味又欢乐的挑战。

ギネス世界記録公式認定員の楊紹鵬氏は、「今回のギネス世界記録『最大の奶皮』への挑戦は、伝統食品の制作技術におけるブレイクスルーであると同時に、美味しさと楽しさを伴う挑戦でもあった」とコメントした。