1日，东南大学发布了由其科研团队自主研发的国内首辆分布式电驱动飞行汽车——“东大·鲲鹏1号”。该飞行汽车是国内首辆全轮转向全轮驱动、四轴八桨构型飞行汽车，也是江苏省首辆陆空一体飞行汽车。

東南大学は1日、その科学研究チームが独自に研究開発した中国初の分散型電気駆動空飛ぶクルマ「東大・鯤鵬1号」を発表した。これは中国初の全輪操舵・全輪駆動で4軸8プロペラ構造の空飛ぶクルマであり、江蘇省初の陸空一体化空飛ぶクルマでもある。

“东大·鲲鹏1号”整机尺寸为2.1×1.2×1.5米，最大起飞重量为500千克，飞行续航时间≥20分钟，最大飞行高度≥300米；其地面运动模式基于四轮毂分布式电驱动系统，电液复合制动，最高时速可达60千米。

「東大・鯤鵬1号」完成機のサイズは2.1×1.2×1.5mで、最大離陸重量は500kg、航続時間は20分以上、最大飛行高度は300m以上。その地上走行モードはハブ分散型電動駆動に基づき、電気油圧複合ブレーキを採用。最高速度は60km/h。

传统电动垂直起降飞行器eVTOL是以垂直起降航空飞行器作为主要发力点开展的研发，不具备地面移动能力，而“东大·鲲鹏1号”为陆空一体构型，兼具地面运载装备的快速移动与空中运载装备的灵活移动能力。“这款陆空一体的飞行汽车以汽车为主要载体，而非当下以无人机为主技术路线。它可以在地面行驶与飞行移动间随意切换。”该项目负责人、东南大学机械工程学院教授殷国栋介绍。

従来の電動垂直離着陸機（eVTOL）は垂直離着陸航空機を主眼として開発されており、地上を移動する能力はないのに対し、「東大・鯤鵬1号」は陸空一体化構造で、地上輸送機の迅速な移動と空中輸送機の柔軟な移動能力の両方を兼ね備えている。同プロジェクトの責任者で、東南大学機械工程学院教授の殷国棟氏は、「これは現在のドローンを主な技術路線とするものではなく、自動車を主な輸送手段として使うものだ。地上走行と飛行移動を自由に切り替えることができる」と説明した。