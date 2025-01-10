过去一年多来，中国的免签“朋友圈”不断扩容，截至目前，中国已对54个国家实施过境免签政策，并对38个国家试行单方面免签政策。

この1年間、中国のビザ免除措置は拡大の一途を辿ってきた。現在、54ヶ国に対してトランジットビザ免除措置を実施、さらに38ヶ国に対して一方的なビザ免除措置を試行している。

为更好地便利外籍人士来华生活、经商、学习、旅游，2025年年1月1日起，北京在首都国际机场和大兴国际机场的国际到达出口设立“北京服务”机场服务点，为来华、来京外籍人士提供金融、通讯、交通、文旅等四个主题的20余项高频服务，便利八方来客畅游中国。

北京市では、居住やビジネス、留学、観光旅行を目的とした外国人の中国訪問をより円滑にするために、2025年1月1日から、首都国際空港と大興国際空港の国際線到着口に空港サービススポット「北京サービス」を設置。外国人を対象に、金融や通信、交通、文化、観光において頻繁に発生する20種類以上のサービスを提供している。