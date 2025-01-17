从2015年的3.3万台，到2024年前11个月的48.4万台，短短十年间，我国工业机器人产量已快速跃升至全球第一。

2015年の3万3000台から、2024年1-11月には48万4000台に達し、中国の産業用ロボットの生産台数はわずか10年ほどで世界一に躍進した。

国内大型机器人制造商埃夫特董事长游玮介绍，随着国产品牌的崛起，工业机器人的制造成本已经大幅下降，有的型号2008年时售价70万-80万元，现在降到了10万元，这也让很多原本用不起机器人的传统制造业场景，可以更快向智能化转型。

国産ロボット大手の埃夫特（EFORT）スマート設備股份有限公司の遊瑋会長は、「国産ブランドの台頭にともない、産業用ロボットの生産コストが大幅に低下し、一部の型番は2008年に70万元（1元は約21.3円）から80万元だった販売価格が、現在は10万元まで下がった。これも、以前は高コストによってロボットを導入できなかった多くの従来型製造業シーンが、より急速にスマートトランスフォーメーションに取り組めるようになった原因の一つだ」と説明した。

从“机器人造机器人”的新工厂，到未来服务机器人走进千家万户，中国机器人产业高质量发展的脚步，仍在加速。

「ロボットによるロボット生産」という新しいタイプの工場から、将来的にサービスロボットの一般家庭への普及まで、中国のロボット産業は質の高い発展の歩みが加速し続けている。