2025年春运是中国春节申遗成功后首个春运。

2025年の「春運（春節＜旧正月、2025年は1月29日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）」は、中国の春節がユネスコ無形文化遺産に登録された後、初めて迎える春運となる。

1月19日，中国铁路上海局集团有限公司上海客运段在Y701次“南湖·1921”红色旅游列车上组织了送春联，送“福”字活动，为旅客送上一段意义非凡的红色文化之旅，这也是红色旅游列车首次登上“春运大舞台”。

中国鉄路上海局集団有限公司上海旅客輸送区間は1月19日、「南湖・1921」革命地観光列車Y701号の車内で、春聯（春節に家の玄関などに貼る縁起の良い対句が書かれた赤い紙）や「福」の字を贈るイベントを開催し、意義深い紅色（革命）文化を乗客に届けた。革命地観光列車が「春運」に参加するのは今年が初めてとなる。