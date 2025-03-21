世界知识产权组织近日公布2024年全球知识产权申报统计数据。数据显示，2024年，全球PCT（《专利合作条约》）国际专利申请总量达27.39万件，同比增长0.5%。中国申请量为70160件，同比增长0.9%，仍是申请量最大的来源国。美国以54087件申请量位居第二，同比下降2.8%。日本、韩国和德国紧随其后。

世界知的所有権機関（WIPO）はこのほど、2024年世界知的財産権出願統計データを発表した。データによると、2024年のPCT（特許協力条約）国際特許出願総件数は前年比0.5％増の27万3900件に達した。中国は同0.9％増の7万160件で最大の特許出願国を維持。米国は2.8％減の5万4087件で2位となった。日本、韓国、ドイツがそれに続いた。

申请人方面，中国华为技术有限公司以6600件PCT国际专利申请量位居全球榜首，韩国三星电子位居第二，美国高通公司、韩国LG电子和中国宁德时代紧随其后。在前一百位申请人中，日本、中国和美国的拥有的数量分别为35位、21位和19位。

出願者別では、中国の華為技術有限公司（ファーウェイ）が6600件で世界1位。韓国のサムスン電子が2位につけた。3位以下は米国のクアルコム、韓国のLG電子、中国の寧徳時代が続いた。出願者トップ100のうち日本は35、中国は21、米国は19となっている。

在教育领域，美国加利福尼亚大学以519件PCT国际专利申请继续位居榜首，其次分别是美国德克萨斯大学系统、中国清华大学、中国浙江大学和韩国首尔国立大学。

教育分野では、米国のカリフォルニア大学が519件で世界1位を維持。2位以下は米国のテキサス大学システム、中国の清華大学、浙江大学、韓国の国立ソウル大学校。

2024年，数字通信成为已公布PCT申请的首要领域，占总量的10.5%，超过了自2019年以来一直居于首位的计算机技术。其他主要领域包括计算机技术、电气机械、医疗技术和测量。这五个领域合计约占已公布PCT国际专利申请总量的40%，与2019年相比增长了5个百分点。在排名前十的技术领域中，数字通信和电气机械在2024年的增长率最快。

デジタル通信は24年にPCT特許出願の主要分野になり、全体の10.5％を占め、19年以降トップだったコンピューター技術を上回る結果となった。その他の主要分野には、コンピューター技術、電気機械、医療技術、計測がある。この5分野はPCT国際特許出願総件数の約40％を占め、19年より5ポイント上昇。トップ10の技術分野のうち、デジタル通信と電気機械の成長率が最も高かった。