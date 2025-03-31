3月26日，由中船海神公司与云深处科技公司联合自主研制的全球首款“急救机器人”“急救转运机器人”在京正式亮相。

中船海神公司と雲深処科技公司が共同で独自開発した世界初の「救急ロボット」と「救急搬送ロボット」が本月26日、北京市で正式に公開された。

该“急救机器人”和“急救转运机器人”可选配“四足、四轮和履带”三种“行走方式”，具备行走、奔跑、爬楼、爬坡、趴下、避障和越障等功能，能在-20°C至55°C环境下稳定运行，广泛应用于自然灾害救援、复杂环境作业、安全事故救援、战场急救和院前院内转运等应用场景。

この救急ロボットと救急搬送ロボットは四足型・四輪型・クローラ型という3種の移動方式を選択でき、歩行、走行、階段登りや坂登り、伏せ、障害物回避、障害物乗り越えといった機能を備えており、-20℃から55℃の環境で安定的に動作し、自然災害救助、複雑環境下での作業、安全事故の救助、戦場救急、病院外・病院内の搬送などのシーンで広く応用できる。

记者在现场看到，四轮急救机器人背负具有“呼吸、监护、输液、B超、除颤、心肺复苏和供氧”七大功能的“便携式急救设备”，按照指令快速爬楼梯、自如翻障碍，顺利到达指定地点展开现场急救；四足急救转运机器人背驮伤员快速转运过程中，运用悬挂两侧的“便携式急救设备”，自动精准地对伤员实施“动中急救”。

四輪型の救急ロボットは呼吸、監視、点滴、超音波、除細動、心肺蘇生、酸素供給という7つの機能を搭載した「携帯型救急装置」を背負い、指令に従って迅速に階段を上がり、障害物を軽快に乗り越え、無事に指定された場所に到着し救急活動を行った。一方、四足型の救急搬送ロボットは負傷者を背負い急速に搬送する際に、両側の「携帯型救急装置」を使い、自動かつ正確に移動中の救急処置を行った。

相关专家表示，“急救机器人”“急救转运机器人”的问世，填补了全球应急医学救援装备“具身智能”的空白，弥补了传统人工应急救援的诸多不足与短板，将有效满足“集约高效、轻便快捷、快速救治”的智能应急医学救援装备需求，有力提升我国应急医学救援的综合救治能力。

関連専門家によると、救急ロボットと救急搬送ロボットの登場は、世界の救命救急関連機器の「エンボディドAI」の空白を埋め、従来的な人の手による緊急救助の多くの不足や欠点を補うことができる。「集約型で効率的、軽量で高速、迅速な治療」というスマート救命救急関連機器の需要を効果的に満たし、中国の緊急医療救援の総合力を大きく高めることになる。