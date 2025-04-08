缅甸发生中部地震后，中国驻缅甸使馆称，前方在使用基于DeepSeek紧急开发的中缅英互译系统，据了解，该系统是国家应急语言服务团秘书处和北京语言大学迅速组建的语言服务支持团队，利用DeepSeek在仅仅七小时内开发出来的，至今缅甸已有700余人持续使用该平台，这也是中国大模型首次用于地震国际救援 。

在ミャンマー中国大使館はミャンマー中部で地震が発生した後、DeepSeek（ディープシーク）に基づき緊急開発された中国語・ミャンマー語・英語相互翻訳システムが地震救援の現場で使用されていると明らかにした。同システムは国家緊急言語サービス隊事務局と北京語言大学が迅速に結成した言語サービス支援チームによって、ディープシークを活用してわずか7時間で開発されたもので、現在ミャンマーでは700人以上が同プラットフォームを継続的に利用している。中国の大規模言語モデルが地震の国際救援で活用される初の事例となる。

“国家应急语言服务团”是由教育部、国家语委、应急管理部等部委指导成立的公益联盟组织，主要任务是针对各类突发公共事件应急处置及国家其他领域重要工作中急需克服的语言障碍，提供国家通用语言文字、少数民族语言文字、汉语方言、手语、盲文、外国语言文字等方面的语言服务，是国家语言服务体系的重要组成内容。本次通过语言技术服务国际救援，充分体现了语言文字助力构建人类命运共同体的独特作用。

国家緊急言語サービス隊は教育部（省）、国家語言文字活動委員会、応急管理部などの部・委員会の指導により設立された公益連盟組織の主な任務は、各種突発的な社会的事件への緊急対応や国のその他の分野における重要業務で直面する言語障壁を克服するために、国家共通の言語・文字、少数民族の言語・文字、中国語方言、手話、点字、外国言語・文字などに関する言語サービスを提供することだ。これは国家言語サービス体系の重要な構成内容だ。今回の言語技術サービスによる国際救援は、人類運命共同体の構築に寄与する言語・文字の独自な役割を十分に示している。